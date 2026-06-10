В тайге нашли вещи, которые могут принадлежать семье Усольцевых

В зоне возобновлённых поисков семьи Усольцевых обнаружены вещи. Их исследуют на принадлежность Сергею, Ирине и их пятилетней дочери Арине. Об этом krsk.aif.ru сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин прошли дополнительные поиски. Как рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, пешими группами найдены и изъяты предметы, которые будут изучены. Поисковые работы охватили около тысячи квадратных километров горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.
Большую часть территории обследовали с помощью беспилотников — дроны вели видеосъёмку, а полученные материалы изучали на предмет присутствия людей.
Ранее мы сообщали, что 50 кв. км тайги прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых.