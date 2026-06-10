В тайге нашли вещи, которые могут принадлежать семье Усольцевых

Напомним, что с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин прошли дополнительные поиски. Как рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, пешими группами найдены и изъяты предметы, которые будут изучены. Поисковые работы охватили около тысячи квадратных километров горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.