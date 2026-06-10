Белорусы могут получить штраф 1350 рублей за украшения из покрышек во дворе

В Беларуси можно получить штрафы за украшения из старых автомобильных покрышек во дворе, пишет kraj.by.
Такая ситуация разворачивается в Молодечненском районе. Сельчане из деревни Верховка сообщили в редакцию, что один из местных жителей выкладывает канаву старыми автомобильными шинами вместо того, чтобы утилизировать их, как того требуют санитарные нормы.
В Молодечненской районной инспекции рассказали, что канава, которую «украшает» сельчанин является землей общего назначения и складирование автомобильных шин — нарушение природоохранного законодательства и правил благоустройства. Специалисты взяли решение вопроса утилизации шин на контроль. А также напомнили, что, согласно законодательству об отходах, за хранение изношенных шин в неположенном месте физлицам грозит штраф до 30 базовых величин (до 1350 белорусских рублей в июне 2026 года).
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