В Нижегородской области второй раз за день введен режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности введен в Нижегородской области второй раз за день 10 июня. Новое сообщение РСЧС разослало около десяти утра.
Первое сообщение о введении режима ракетной опасности было разослано сегодня около шести утра, об отмене — спустя примерно два часа.
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