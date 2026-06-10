Эксперт «Перезвони сам» назвал три слова, которые нельзя говорить мошенникам

Слова «да», «подтверждаю», «согласен» нельзя произносить в беседе с мошенниками. Об этом рассказала глава проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
— В разговоре с мошенником ваше слово может стать оружием. Есть несколько категорий фраз, которые нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода, — уточнила эксперт.
По словам специалиста, с помощью синтезированной речи аферисты могут склеить отдельные слова в целую фразу — «да, я подтверждаю перевод».
— Вы даже не заметите, как ваше простое «да» превратилось в разрешение на списание денег, — цитирует Шилину РИА Новости.
Ранее мошенники стали внедрять схемы обмана, в ходе которых сообщают жертвам, что все их накопления являются частью Резервного фонда РФ. Что известно о новой уловке — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, недавно Госдума приняла законопроект, который предусматривает возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Ограничения можно будет снять только в МФЦ.