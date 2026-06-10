Более 500 человек посетили фестиваль «Экодетство» в Волгограде

Уточним, что фестиваль состоялся на территории Волгоградского регионального ботанического сада. Для гостей провели познавательные экологические уроки, на которых участники погрузились в мир ботаники и узнали о разнообразии локальных флоры и фауны. Также на мероприятии были организованы мастер-классы, экскурсии и многое другое. Например, ребята создавали ловцы снов, флорариумы и гербарии под стеклом с использованием природных материалов.