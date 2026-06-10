Более 500 человек посетили фестиваль «Экодетство» в Волгограде

Фестиваль «Экодетство» прошел в Волгограде в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». В мероприятии приняли участие более 500 человек, сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Уточним, что фестиваль состоялся на территории Волгоградского регионального ботанического сада. Для гостей провели познавательные экологические уроки, на которых участники погрузились в мир ботаники и узнали о разнообразии локальных флоры и фауны. Также на мероприятии были организованы мастер-классы, экскурсии и многое другое. Например, ребята создавали ловцы снов, флорариумы и гербарии под стеклом с использованием природных материалов.
«Волгоградский региональный ботанический сад — одно из самых любимых и посещаемых волгоградцами и гостями региона мест. В прошлом году площадки и мероприятия ботсада привлекли более 43 тысяч жителей и гостей региона. Ключевые выставки сада включены в единый календарь туристических событий Волгоградской области», — отметили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.