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В Поморье подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии»

Победителем в номинации «Второй старт» стал ветеран СВО из Устьянского округа Анатолий Лешуков.

Источник: Национальные проекты России

Итоги реального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» подвели в Архангельской области, сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития Поморья. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Кадры».

Всего в региональном этапе участвовали шесть ветеранов СВО из Архангельска, Красноборска и Устьянского округа. Они выполнили теоретические и практические задания, в которых рассказали свои истории возвращения к профессиональной деятельности после спецоперации. Конкурсанты выступили перед другими ветеранами и их семьями, поделились опытом адаптации к мирной жизни. Также они создали видеоролики о своей работе и прошли тестирование по охране труда.

Победителем стал Анатолий Лешуков из Устьянского округа. Он вернулся после ранения, в результате которого потерял руку, и возобновил свое дело по производству мебели, использовав собственные средства и соцконтракт. Новое оборудование он приспособил для создания жестких эвакуационных носилок для фронта. Подчеркивается, что Анатолий сам отвозит гуманитарную помощь в зону СВО. Теперь мужчина представит Архангельскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса, который пройдет в октябре в Самаре.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.