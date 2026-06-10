В Поморье подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии»

Всего в региональном этапе участвовали шесть ветеранов СВО из Архангельска, Красноборска и Устьянского округа. Они выполнили теоретические и практические задания, в которых рассказали свои истории возвращения к профессиональной деятельности после спецоперации. Конкурсанты выступили перед другими ветеранами и их семьями, поделились опытом адаптации к мирной жизни. Также они создали видеоролики о своей работе и прошли тестирование по охране труда.