В Лунинском районе Пензенской области возвели медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в селе Казачья Пелетьма в Лунинском районе Пензенской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Теперь специалистам предстоит благоустроить прилегающую территорию, а учреждению — пройти процедуру лицензирования. Как только все разрешения будут получены, ФАП откроет двери для пациентов. Первых посетителей там готовы принять уже через два месяца.
«Для нас важно, чтобы медицинская помощь была не только доступной, но и комфортной. С появлением нового ФАПа нашим землякам больше не придется мириться со старыми условиями. Теперь все будет по-новому: светло, тепло и строго в соответствии с современными стандартами», — сказал главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.