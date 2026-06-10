В Лунинском районе Пензенской области возвели медпункт

«Для нас важно, чтобы медицинская помощь была не только доступной, но и комфортной. С появлением нового ФАПа нашим землякам больше не придется мириться со старыми условиями. Теперь все будет по-новому: светло, тепло и строго в соответствии с современными стандартами», — сказал главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.