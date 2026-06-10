Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу метро продлят в Нижнем Новгороде с 13 на 14 июня

Это связано с проведением мероприятия на стадионе «Совкомбанк Арена».

Источник: Время

Работа нижегородского метрополитена будет продлена в связи с проведением музыкального мероприятия на стадионе «Совкомбанк Арена» (начало — в 20:00) в Нижнем Новгороде 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поезда будут ходить до 00:30 14 июня.

Вагоны Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии метрополитена будут двигаться 13 июня с 17:30 до 18:30 с интервалом 7 минут, 13 июня с 18:30 до 20:00 с интервалом 5 минут, 13 июня с 22:30 до 23:59 с интервалом 5 минут, 14 июня с 00:01 до 00:30 с интервалом 10 минут.