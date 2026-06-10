Работу метро продлят в Нижнем Новгороде с 13 на 14 июня

Вагоны Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии метрополитена будут двигаться 13 июня с 17:30 до 18:30 с интервалом 7 минут, 13 июня с 18:30 до 20:00 с интервалом 5 минут, 13 июня с 22:30 до 23:59 с интервалом 5 минут, 14 июня с 00:01 до 00:30 с интервалом 10 минут.