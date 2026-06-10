Каллас застали врасплох вопросом про санкции против Израиля: она назвала причину слабого давления на Тель-Авив

По словам Каллас, Еврокомиссия в ближайшее время всё же намерена предложить новые ограничительные меры против Израиля. Однако она тут же признала, что эти инициативы, скорее всего, не будут приняты. Журналисты спросили ее, не ослабляет ли подобная ситуация сам союз, на что глава евродипломатии честно ответила, что происходящее вызывает лишь разочарование.