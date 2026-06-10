В Красноярске прорабу готовы платить до 200 тыс. рублей

В Красноярске одной из самых высокооплачиваемых вакансий начала лета стало предложение для прораба. Такому специалисту готовы платить от 150 до 200 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ базы SuperJob.
Самая высокая зарплата среди изученных вакансий оказалась в Перми. Там стоматологу ортопеду предлагают от 400 тыс. рублей в месяц. В Москве лидером стало предложение для сетевого инженера с зарплатой 350 тыс. рублей. Также в столице врачам стоматологам и травматологу ортопеду готовы платить от 300 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались врач косметолог и врач ультразвуковой диагностики. Им предлагают от 300 тыс. рублей. В других крупных городах России в топ высокооплачиваемых предложений вошли вакансии врачей, водителей, рабочих и инженерных специалистов.
Так, в Нижнем Новгороде водителю предлагают от 200 до 300 тыс. рублей, в Уфе стоматологу хирургу от 200 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону сварщику автослесарю от 180 тыс. рублей. В Новосибирске менеджеру технологу готовы платить от 150 тыс. рублей, в Казани врачу ультразвуковой диагностики от 150 тыс. рублей, а в Екатеринбурге машинисту бурильно-крановой машины от 100 до 160 тыс. рублей.
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