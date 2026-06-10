В Красноярске прорабу готовы платить до 200 тыс. рублей

Так, в Нижнем Новгороде водителю предлагают от 200 до 300 тыс. рублей, в Уфе стоматологу хирургу от 200 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону сварщику автослесарю от 180 тыс. рублей. В Новосибирске менеджеру технологу готовы платить от 150 тыс. рублей, в Казани врачу ультразвуковой диагностики от 150 тыс. рублей, а в Екатеринбурге машинисту бурильно-крановой машины от 100 до 160 тыс. рублей.