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Юные танцоры и театралы из Чегдомына покорили жюри международного конкурса в Китае

Театральные и хореографические постановки вошли в программу гала-концерта.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сразу два творческих коллектива из Центра развития творчества детей и юношества Верхнебуреинского района стали лауреатами IV Международного фестиваля-конкурса «ART NOVA» в Китае. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Конкурс собрал множество талантливых участников из разных стран. Хореографическая студия «Овация» и театральная студия «Браво» — коллективы с говорящими названиями, которые полностью оправдали их на сцене Поднебесной.

— Наша студия привезла в Китай сразу три постановки — русскую народную сказку «Волк и семеро козлят», нанайскую сказку «Айога» и пластический этюд под русскую песню в современной обработке «За рекой». Зал встречал нас овациями. Мы увидели, что в Китае действительно любят русскую культуру и ценят ее самобытность, — рассказала руководитель студии «Браво» Светлана Андрюшина.

Две танцевальные постановки хореографической студии «Овация» под руководством Оксаны Ивановой получили звания лауреатов I степени; еще одна — лауреата II степени. Кроме того, два сольных номера Анастасии Ивановой «Где кружится май» и «Девичьи страдания» отмечены дипломами лауреата I степени.

Все три постановки студии «Браво» удостоились звания лауреата I степени.

Выступления юных артистов из Чегдомына вошли в программу гала-концерта фестиваля, что подтверждает их профессиональное мастерство.

— Мы не испытывали за рубежом никаких неудобств. Нас приняли очень доброжелательно — организаторы окружили заботой, а зрители дарили тепло и поддержку. Высокие звания лауреатов зарядили наших детей на дальнейшие плодотворные занятия и новые достижения. Теперь ребята с удвоенным энтузиазмом готовятся к следующим конкурсам, — добавила Светлана Андрюшина.

Оба педагога удостоены благодарности от организаторов фестиваля за развитие культуры и дружеских связей между Россией и Китаем.