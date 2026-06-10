Юные танцоры и театралы из Чегдомына покорили жюри международного конкурса в Китае

— Наша студия привезла в Китай сразу три постановки — русскую народную сказку «Волк и семеро козлят», нанайскую сказку «Айога» и пластический этюд под русскую песню в современной обработке «За рекой». Зал встречал нас овациями. Мы увидели, что в Китае действительно любят русскую культуру и ценят ее самобытность, — рассказала руководитель студии «Браво» Светлана Андрюшина.