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В Хабаровске книги вынесли в парки и скверы

Летние читальные залы открыли сезон выставок, лекций и мастер-классов.

В Хабаровск начали работу летние читальные залы под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Площадки организовали краевые библиотеки. Жителей и гостей города ждут книжные выставки, викторины, лекции, мастер-классы и фримаркеты, где понравившуюся книгу можно забрать с собой.

В Дальневосточной государственной научной библиотеке отмечают, что за сезон на летних площадках представят более 3 тысяч изданий. Для взрослых подготовили тематические экспозиции и встречи, для детей — игровые зоны и интерактивные программы.

Одной из главных площадок станет Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Здесь пройдут мероприятия ко Дню России, Дню многодетных семей и другим памятным датам.

Проект помогает сделать чтение доступнее и привлекает к книгам новые поколения читателей. В этом году гостей ждут также книжные новинки, издания с дополненной реальностью и встречи с дальневосточными авторами.