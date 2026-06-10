В Хабаровске книги вынесли в парки и скверы

В Хабаровск начали работу летние читальные залы под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Площадки организовали краевые библиотеки. Жителей и гостей города ждут книжные выставки, викторины, лекции, мастер-классы и фримаркеты, где понравившуюся книгу можно забрать с собой.
В Дальневосточной государственной научной библиотеке отмечают, что за сезон на летних площадках представят более 3 тысяч изданий. Для взрослых подготовили тематические экспозиции и встречи, для детей — игровые зоны и интерактивные программы.
Одной из главных площадок станет Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Здесь пройдут мероприятия ко Дню России, Дню многодетных семей и другим памятным датам.
Проект помогает сделать чтение доступнее и привлекает к книгам новые поколения читателей. В этом году гостей ждут также книжные новинки, издания с дополненной реальностью и встречи с дальневосточными авторами.