15 лет назад в центре Москвы застрелили воевавшего в Чечне Юрия Буданова

Последнего осудили за похищение и убийство чеченской девушки. Громкая история произошла весной 2000 года, во время «контртеррористической операции» на Кавказе или, как ее чаще называют, Второй чеченской. Детали случившегося тогда много раз переиначивали сами участники, достоверно известно одно — ~в ночь на 27 марта Буданов вместе с тремя сержантами приехал на БТР в горное село Танги-Чу.~ Российские военные ворвались в один из домов и увезли с собой Эльзу Кунгаеву, которой меньше недели назад исполнилось 18 лет. Больше ее никто не видел в живых.