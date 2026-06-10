Роспотребнадзор сообщил о росте случаев паразитарной инфекции в Ростове

В 2025 году в Ростовской области вдвое выросла заболеваемость эхинококкозом, сообщила региональная служба Роспотребнадзора. Это редкая паразитарная инфекция, при которой в организме человека — чаще всего в печени и лёгких — формируются кистозные образования.