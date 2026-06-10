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Роспотребнадзор сообщил о росте случаев паразитарной инфекции в Ростове

Показатель заболеваемости увеличился более чем в два раза.

В 2025 году в Ростовской области вдвое выросла заболеваемость эхинококкозом, сообщила региональная служба Роспотребнадзора. Это редкая паразитарная инфекция, при которой в организме человека — чаще всего в печени и лёгких — формируются кистозные образования.

Если в 2024 году было зарегистрировано 7 случаев заболевания, то в 2025‑м их число выросло до 15.

Больше всего заболевших выявили в Ростове‑на‑Дону — здесь зафиксировано 8 случаев. Кроме того, инфекция обнаружена у жителей: Волгодонского района, Миллеровского района, Мясниковского района, Октябрьского района, Усть‑Донецкого района, Батайска, Новошахтинска.

Возбудитель заболевания — ленточные черви рода Echinococcus. Заразиться можно контактируя с животными, употребляя загрязнённые продукты и обрабатывая инфицированное мясо.

Всего за последние 5 лет в области зарегистрировано 39 случаев эхинококкоза, причём большая часть пришлась на Ростов.