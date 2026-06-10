В Севастополе восемь АЗС возобновили свободную продажу бензина

Согласно сообщению Развожаева, бензин марки Аи-92 теперь можно купить на АЗС в Любимовке, на Камышовом шоссе, на улице Генерала Мельника, на Столетовском проспекте, а также в Инкермане. Бензин Аи-95 Ultra появится на заправках в Любимовке и в селе Гончарное.
Развожаев также уточнил ситуацию с отпуском топлива на автозаправочных станциях сети «ТЭС». Там топливо по-прежнему отпускают только по QR-кодам, действительны только свежие.
«Сегодня на АЗС “ТЭС” продажа топлива будет только по QR-кодам. С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня)», — написал он в Max. Он добавил, что коды, которые были получены в субботу и воскресенье, но до сих пор не использованы, уже сгорели. В среду по ним топливо купить будет нельзя.
Напомним, что днем ранее, во вторник, свободная продажа Аи-92 уже была организована на пяти заправках «Атан» в Севастополе. Из-за перебоев с поставками городские власти вынуждены ежедневно публиковать актуальный список точек, где бензин продается без лимитов.
22 мая из-за логистических трудностей в Севастополе ввели ограничение на АЗС на продажу топлива — не более 20 литров в одни руки. С 29 мая аналогичные меры коснулись Аи-95 в Крыму. Уже 31 мая ограничения затронули и Аи-92: две крупнейшие сети полуострова — «Атан» и «ТЭС» — прекратили свободную реализацию 95-го, перейдя на отпуск по талонам. А 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина на полуострове на ближайшие дни.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проблема дефицита топлива находится на контроле президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.