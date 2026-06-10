В Севастополе восемь АЗС возобновили свободную продажу бензина

«Сегодня на АЗС “ТЭС” продажа топлива будет только по QR-кодам. С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня)», — написал он в Max. Он добавил, что коды, которые были получены в субботу и воскресенье, но до сих пор не использованы, уже сгорели. В среду по ним топливо купить будет нельзя.