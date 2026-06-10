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Житель Гурьевска избил знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры

Прокуратура Гурьевского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Трагедия произошла 7 июня 2026 года в доме на улице Строительной в Гурьевске. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Гурьевского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Трагедия произошла 7 июня 2026 года в доме на улице Строительной в Гурьевске.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс своему 52-летнему знакомому множественные телесные повреждения в области головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ. С учётом позиции прокуратуры обвиняемый заключён под стражу. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.