Житель Гурьевска избил знакомого до смерти в ходе пьяной ссоры

Прокуратура Гурьевского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека. Трагедия произошла 7 июня 2026 года в доме на улице Строительной в Гурьевске. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс…