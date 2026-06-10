Нижегородцам рассказали о суперкране для строительства метрощита «Евдокия»

Эта машина относится к категории техники повышенной грузоподъёмности: она может оперировать весом до 500 тонн, уверенно работая на значительных высотах. Среди её ключевых преимуществ — оперативная подготовка к эксплуатации и продуманная конструкция, которая позволила оптимизировать транспортный вес.