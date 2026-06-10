Нижегородцам рассказали о суперкране для строительства метрощита «Евдокия»

Сборка щита «Евдокия» прошла в беспрецедентно сжатые сроки — на работу ушло всего около двух недель. Об этом сообщили в МАХ-канале «Метро НН — Наше Новое».
Успеху способствовал целый комплекс факторов: благоприятные погодные условия, слаженное взаимодействие с партнёрами из Китая, а также применение современной специализированной техники.
Так, в строительстве задействован уникальный кран, который способен поднять одновременно сотню слонов. Речь — о модели Demag AC 500‑2, мощном автокране, предназначенном для решения сложнейших задач в сфере метростроения.
Эта машина относится к категории техники повышенной грузоподъёмности: она может оперировать весом до 500 тонн, уверенно работая на значительных высотах. Среди её ключевых преимуществ — оперативная подготовка к эксплуатации и продуманная конструкция, которая позволила оптимизировать транспортный вес.
Технические характеристики крана впечатляют. Его габаритная длина составляет 19,3 метра, при этом длина стрелы достигает 56 метров, а общая протяжённость стреловой системы — 145,8 метра.
Шасси длиной 17,1 метра базируется на восьми осях. Кран оснащён топливным баком объёмом 590 литров и 12‑ступенчатой автоматической коробкой передач.
Двигатель шасси развивает мощность 448 киловатт, позволяя машине разгоняться до 64 километров в час и преодолевать уклоны до 33 градусов. Максимальный противовес, который можно задействовать, доходит до 180 тонн, а система грузоподъёмности реализована по технологии SSL.
Подобная техника существенно ускоряет и упрощает масштабные строительные процессы, в том числе возведение метрополитена.
Напомним, что метрощит «Евдокия» пройдет до площади Свободы 730 метров.