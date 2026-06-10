От охватившего гараж пламени пострадал мужчина в Волжском

Пожар случился накануне вечером в городе Волжском. Пламя охватило бокс на территории гаражного кооператива «Сокол».
По данным регионального главка МЧС, огонь разгорелся 9 июня около 17:30, вспыхнули ранившиеся в гараже вещи. На тушение пожара специалистам понадобилось около 10 минут, однако за это время в пламени обгорел 56-летний мужчина.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Причина пожара устанавливается.
Ранее 7-летний мальчик попал в больницу после пожара в 4-этажке в Советском районе Волгограда.
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