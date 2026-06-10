Уральцы разработали новый электротягач для ракетно-космической отрасли

Инженеры челябинского научно-технического центра «Приводная техника» и пермской инжиниринговой компании «Механика» создали инновационный электротягач для ракетно-космической отрасли.
Он способен перемещать составы массой до 500 тонн и уже использовался на Байконуре в рамках «Байтерек» для транспортировки ракеты-носителя «Союз-5» от монтажно-испытательного корпуса до стартовой площадки. Ее первый пуск в рамках летно-конструкторских испытаний состоялся в апреле.
«Результат кооперации двух технологических компаний — создание принципиально новой для российской космической инфраструктуры машины», — отметили в минпроме Челябинской области.
Масса ракеты-носителя «Союз 5» на старте составляет 535 тонн. Ее длина — около 62 метров. Для транспортировки такого гиганта требовался особый тягач — мощный, маневренный и, что критически важно в зоне подготовки к пуску, экологически чистый и пожаробезопасный. Использовать дизельную технику на старте нельзя из-за рисков образования выхлопных газов, искрения и повышения температуры, что недопустимо вблизи заправленной ракеты.
Аккумуляторный тягач полностью отвечает поставленным задачам. Челябинские инженеры разработали для него тяговый электропривод и систему автоматики. А использование тягового накопителя энергии на базе литий-железо-фосфатных батарей сделало его работу в зоне пуска полностью автономной. Кроме того, создана специальная система жидкостного охлаждения для отвода тепла от тяговых инверторов. А для поддержания оптимального температурного режима использованы кондиционеры. Это техническое решение базируется на ключевом требовании заказчика к пожаробезопасности.
Новый тягач имеет ряд преимуществ — нулевой уровень выбросов в зоне подготовки к пуску, бесшумность и мгновенную готовность к движению без предварительного прогрева. Точное позиционирование достигается плавным регулированием тягового электропривода, а повышенная надежность — за счет резервирования ключевых элементов системы. Даже при отказе двух тяговых инверторов, одного полукомплекта накопителя энергии или одного зарядного устройства тягач сохраняет работоспособность, что исключает срыв графика транспортировки ракеты.
Проект «Байтерек» является первым совместным ракетно-космическим проектом Казахстана и России и важным этапом технологической модернизации космической отрасли. Считается, что успешный запуск «Союза-5» открывает новые возможности в освоении космоса.