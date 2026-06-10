Уральцы разработали новый электротягач для ракетно-космической отрасли

Аккумуляторный тягач полностью отвечает поставленным задачам. Челябинские инженеры разработали для него тяговый электропривод и систему автоматики. А использование тягового накопителя энергии на базе литий-железо-фосфатных батарей сделало его работу в зоне пуска полностью автономной. Кроме того, создана специальная система жидкостного охлаждения для отвода тепла от тяговых инверторов. А для поддержания оптимального температурного режима использованы кондиционеры. Это техническое решение базируется на ключевом требовании заказчика к пожаробезопасности.