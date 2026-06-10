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В селе Осипенко в Севастополе начался ремонт дороги на улице Камской

Специалисты обновят участок длиной 236 метров.

Ремонт дороги по улице Камской начался в селе Осипенко в Севастополе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На участке длиной 236 метров специалисты уложат основание из щебеночно-песчаной смеси, два слоя асфальта и укрепят обочины. Отметим, что на этой улице расположено большое количество частных домов.

Ранее по нацпроекту в городе обновили дорогу по улице Глазкова. Реконструкция затронула участок между домами № 39 и 43 на улице Космонавта Пацаева. Дорожники обустроили новое основание проезжей части, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.