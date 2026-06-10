В Калининграде продолжают выяснять причину пожара в ТЦ «Гиант»

В Калининграде с 5 апреля и до сего дня продолжают выяснять причину пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. В работе местным дознавателям помогают специалисты Всероссийского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.