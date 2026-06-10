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В Калининграде продолжают выяснять причину пожара в ТЦ «Гиант»

К работе привлекли экспертов НИИ противопожарной обороны МЧС России и пожарной лаборатории.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде с 5 апреля и до сего дня продолжают выяснять причину пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. В работе местным дознавателям помогают специалисты Всероссийского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Уже выполнен комплекс исследований с применением оборудования, изъяты необходимые образцы и объекты. Проводятся испытания элементов навесной фасадной системы, изъятых с места пожара.

«Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после завершения всех экспертных и лабораторных исследований», — прокомментировали в МЧС.

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