Власти Прикамья прокомментировали федеральный закон о запрете вейпов

Правительство Пермского края прокомментировало сайту perm.aif.ru федеральный закон о запрете вейпов.
Госдума приняла закон, который даёт регионам право самостоятельно ограничивать розничную продажу вейпов и жидкостей. В Прикамье эта норма уже введена — регион стал первым в стране, кто ввёл такие ограничения с 1 марта 2026 года.
С 1 сентября в Прикамье вводится запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления, а также их составных частей. За нарушение предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей.
Федеральный закон вступит в силу 1 октября 2026 года. До этого момента в Пермском крае продолжают действовать собственные региональные нормы.
«У региона есть период, чтобы детально изучить положения федерального закона и в случае необходимости внести коррективы в краевое законодательство», — пояснили сайту perm.aif.ru в пресс-службе правительства Прикамья.