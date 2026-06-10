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Власти Прикамья прокомментировали федеральный закон о запрете вейпов

В регионе запрет на продажу действует с 1 марта 2026 года.

Правительство Пермского края прокомментировало сайту perm.aif.ru федеральный закон о запрете вейпов.

Госдума приняла закон, который даёт регионам право самостоятельно ограничивать розничную продажу вейпов и жидкостей. В Прикамье эта норма уже введена — регион стал первым в стране, кто ввёл такие ограничения с 1 марта 2026 года.

С 1 сентября в Прикамье вводится запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления, а также их составных частей. За нарушение предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон вступит в силу 1 октября 2026 года. До этого момента в Пермском крае продолжают действовать собственные региональные нормы.

«У региона есть период, чтобы детально изучить положения федерального закона и в случае необходимости внести коррективы в краевое законодательство», — пояснили сайту perm.aif.ru в пресс-службе правительства Прикамья.