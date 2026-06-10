Сотрудники полиции приняли участие в Спартакиаде трудящихся по легкоатлетическому кроссу в Хабаровском крае

В рамках городской Спартакиады трудящихся, прошедшей в Советско-Гаванском районе, в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу приняла участие сборная ОМВД России по Советско-Гаванскому району. Дистанция кросса составила четыре тысячи метров, соревнования проходили в формате эстафеты. Условия забега требовали от участников не только выносливости, но и командной работы — результат складывался из суммы мест, занятых в личных забегах. По итогам соревнований команда полиции заняла 4 место.