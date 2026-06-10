В Комсомольском районе Хабаровского края силовики пресекли кражу дизельного топлива из локомотива на перегоне Гайтер — Картель. Участники организованной группы на двух специально переоборудованных машинах пытались выкачать около 10 тысяч литров горючего. Общая сумма похищенного превышает 250 тыс. рублей. Подозреваемых задержали, когда те пытались уехать с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на кражу организованной группой. На данный момент допрошено свыше 10 предполагаемых соучастников, в том числе работники транспортной компании. По решению суда двое фигурантов арестованы. Источник: Восточное межрегиональное СУТ СК России gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/Видео-от-Восточное-межрегиональное-СУТ-СК-России.mp4
Группа из 14 человек пыталась украсть 10 тысяч литров топлива с локомотивов РЖД в Хабаровском крае
В Комсомольском районе Хабаровского края силовики пресекли кражу дизельного топлива из локомотива на перегоне Гайтер — Картель. Участники организованной группы на двух специально переоборудованных машинах пытались выкачать около 10 тысяч литров горючего. Общая сумма похищенного превышает 250 тыс. рублей. Подозреваемых задержали, когда те пытались уехать с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении.
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