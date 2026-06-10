Охотника на соболей наказали в Хабаровском крае

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей. Также ему предстоит возместить ущерб охотничьим ресурсам в размере 150 тысяч рублей. Туши животных и орудия охоты будут уничтожены после вступления приговора в силу.