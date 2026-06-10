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Охотника на соболей наказали в Хабаровском крае

Суд вынес приговор за незаконную охоту в заказнике «Матайский».

В Хабаровском крае суд вынес приговор по делу о незаконной охоте на территории краевого заказника «Матайский», сообщает Управление охотничьего хозяйства региона.

Установлено, что мужчина незаконно добывал соболя. В результате он добыл двух животных, относящихся к охотничьим ресурсам.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей. Также ему предстоит возместить ущерб охотничьим ресурсам в размере 150 тысяч рублей. Туши животных и орудия охоты будут уничтожены после вступления приговора в силу.

Общая сумма выплат составит 230 тысяч рублей.

В ведомстве напоминают, что незаконная охота на особо охраняемых территориях влечёт не только финансовую ответственность, но и уголовное наказание. О фактах браконьерства просят сообщать в службу по охране животного мира Хабаровского края.