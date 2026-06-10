В Нижнем Новгороде с 24 июня изменят режим парковки у станции «Комсомольская» на проспекте Ленина

В Нижнем Новгороде с 24 июня 2026 года на участках местного проезда проспекта Ленина в районе станции метро «Комсомольская» вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств, сообщили в пресс-службе городской администрации. Мера направлена на обеспечение свободного и безопасного проезда автомобилей и общественного транспорта.
Автомобилистам рекомендуют заранее изучить новые условия движения и парковки на указанном участке и строго соблюдать дорожные знаки и временные запрещающие обозначения, установленные на месте.
Ранее сообщалось, что ограничение остановки и стоянки транспорта введут на участках улицы Алексеевской с 22 июня.