В Нижнем Новгороде с 24 июня изменят режим парковки у станции «Комсомольская» на проспекте Ленина

В Нижнем Новгороде с 24 июня 2026 года на участках местного проезда проспекта Ленина в районе станции метро «Комсомольская» вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств, сообщили в пресс-службе городской администрации. Мера направлена на обеспечение свободного и безопасного проезда автомобилей и общественного транспорта.