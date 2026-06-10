Мясо продал, икру оставил себе: в Красноярске будут судить продуктового вора

В начале февраля в полицию обратилась жительница краевого центра. Она рассказала, что из ее машины пропала мясная продукция и икра на сумму более 31 тыс. рублей. Автомобиль стоял возле торговой точки рядом с магазином на улице Тельмана. Из-за морозов машину не смогли завести и оставили на месте. Когда женщина пришла на работу, она увидела разбитое заднее стекло и обнаружила пропажу части товара.