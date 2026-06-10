Мясо продал, икру оставил себе: в Красноярске будут судить продуктового вора

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в краже мяса и икры из автомобиля. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В начале февраля в полицию обратилась жительница краевого центра. Она рассказала, что из ее машины пропала мясная продукция и икра на сумму более 31 тыс. рублей. Автомобиль стоял возле торговой точки рядом с магазином на улице Тельмана. Из-за морозов машину не смогли завести и оставили на месте. Когда женщина пришла на работу, она увидела разбитое заднее стекло и обнаружила пропажу части товара.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался красноярец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. По данным следствия, похищенное мясо мужчина продал за 2800 рублей. Сам приготовить его он не мог, так как у него не работала плита. Икру обвиняемый оставил себе.
Ущерб потерпевшей полностью возместили. Расследование уголовного дела завершено. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.