Житель Гурьевска избил знакомого до смерти во дворе собственного дома

отношении 49-летнего жителя Гурьевска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
По версии следствия, в ночь на 7 июня 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома на улице Строительной, поссорился со знакомым, который был у него в гостях. В ходе ссоры хозяин дома избил гостя, нанеся ему множество ударов в область головы и туловища. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Обвиняемый задержан и допрошен. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу — до 7 августа 2026 года.
По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Выполняются иные следственные действия для закрепления доказательственной базы.