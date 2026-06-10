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Житель Гурьевска избил знакомого до смерти во дворе собственного дома

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в.

Источник: KaliningradToday

отношении 49-летнего жителя Гурьевска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 7 июня 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома на улице Строительной, поссорился со знакомым, который был у него в гостях. В ходе ссоры хозяин дома избил гостя, нанеся ему множество ударов в область головы и туловища. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый задержан и допрошен. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу — до 7 августа 2026 года.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Выполняются иные следственные действия для закрепления доказательственной базы.