Житель Гурьевска избил знакомого до смерти во дворе собственного дома

По версии следствия, в ночь на 7 июня 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома на улице Строительной, поссорился со знакомым, который был у него в гостях. В ходе ссоры хозяин дома избил гостя, нанеся ему множество ударов в область головы и туловища. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.