«Категорически запрещается»: акимат Астаны сделал предупреждение родителям выпускников

В связи с этим всех родителей и выпускников просят строго соблюдать требования безопасности при организации праздничных мероприятий. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья выпускников не допускается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе, организация автокортежей, встреч рассвета, а также иных мероприятий, которые могут представлять угрозу безопасности участников.