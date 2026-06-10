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«Категорически запрещается»: акимат Астаны сделал предупреждение родителям выпускников

Акимат Астаны выступил с предупреждением в адрес родителей выпускников по поводу запрета на торжественные вечера в ресторанах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Источник: Nur.kz

В пресс-службе акимата Астаны напомнили, что 18 июня состоится торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании.

В связи с этим всех родителей и выпускников просят строго соблюдать требования безопасности при организации праздничных мероприятий. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья выпускников не допускается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе, организация автокортежей, встреч рассвета, а также иных мероприятий, которые могут представлять угрозу безопасности участников.

Кроме того, родителям напомнили о категорическом запрете на сбор денежных средств, подарков, взносов и иных материальных ценностей с родителей, законных представителей или обучающихся в связи с организацией и проведением церемонии вручения аттестатов.

Главная ценность выпускного вечера — не дорогой ресторан и не праздничное застолье. Его истинный смысл заключается в том, чтобы выразить благодарность учителям, достойно попрощаться со школой, разделить яркие воспоминания с одноклассниками и уверенно сделать шаг навстречу будущему.

Призываем вас провести этот знаменательный день на высоком культурном уровне, соблюдая требования безопасности и проявляя взаимную ответственность.