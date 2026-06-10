«Категорически запрещается»: акимат Астаны сделал предупреждение родителям выпускников

В пресс-службе акимата Астаны напомнили, что 18 июня состоится торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании.
В связи с этим всех родителей и выпускников просят строго соблюдать требования безопасности при организации праздничных мероприятий. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья выпускников не допускается проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе, организация автокортежей, встреч рассвета, а также иных мероприятий, которые могут представлять угрозу безопасности участников.
Кроме того, родителям напомнили о категорическом запрете на сбор денежных средств, подарков, взносов и иных материальных ценностей с родителей, законных представителей или обучающихся в связи с организацией и проведением церемонии вручения аттестатов.
Главная ценность выпускного вечера — не дорогой ресторан и не праздничное застолье. Его истинный смысл заключается в том, чтобы выразить благодарность учителям, достойно попрощаться со школой, разделить яркие воспоминания с одноклассниками и уверенно сделать шаг навстречу будущему.
Призываем вас провести этот знаменательный день на высоком культурном уровне, соблюдая требования безопасности и проявляя взаимную ответственность.