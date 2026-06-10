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Воронежцев предупредили о соркащении маршрутов поездов, следующих в Крым

Проходящие через регион составы некоторых маршрутов временно не будут доезжать до конечных станций.

Источник: Комсомольская правда

10 июня принло изменения для воронежцев, которые планируют путешествие в Крым на поездах «Таврия». С этого дня часть составов, следующих через регион, будет курсировать по новой схеме, не доезжая до конечных станций на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Решение принял оперативный штаб Республики Крым. Новая схема организации движения направлена на сокращение времени ночных перевозок по территории полуострова.

Какие маршруты временно изменят схему (проходят через Воронежскую область):

· № 68/67 Москва — Симферополь;

· № 97/98 Москва — Симферополь;

· № 173/174 Москва — Евпатория;

· № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь;

· № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь;

· № 75/76 Омск — Симферополь;

· № 183/184 Мурманск — Севастополь.

Пассажиров этих поездов после прибытия в Крым встретят автобусы, организованные местными властями. Они доставят людей точно до станций, указанных в билетах.

Поезда, которые продолжат ходить по обычному расписанию:

· № 28/27 Москва — Симферополь (двухэтажный);

· № 18/17 Москва — Симферополь;

· № 168/167 Москва — Симферополь (двухэтажный);

· № 463/464 Москва — Феодосия;

· № 453/454 Москва — Симферополь;

· № 92/91 Москва — Севастополь;

· № 179/180 Санкт-Петербург — Симферополь;

· № 474/473 Смоленск — Симферополь.

Расписание автобусов уже опубликовано на сайте министерства транспорта Республики Крым. Воронежцам и транзитным пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своей поездке, чтобы избежать неудобств в пути.

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