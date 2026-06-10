В Херсонской области возобновили движение по мосту из Геническа

«Специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста, соединяющего Арабатскую стрелку с Геническом. Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе», — уточнил глава Херсонской области в Max.
Транспорт пустили в реверсивном режиме.
Днем ранее, в ночь на среду, глава региона заявил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по этому объекту. Тогда движение полностью перекрыли. Кроме того, из-за украинских атак без света остались восемь округов области.
Напомним, во вторник Сальдо также сообщил о повреждениях моста в Чонгаре — на границе с Крымом. Проезд по нему тоже заблокировали.