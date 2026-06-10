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В Херсонской области возобновили движение по мосту из Геническа

Движение по стратегическому мосту, который связывает Геническ и Арабатскую стрелку в Херсонской области, частично восстановили. Проезд по мосту открыли по одной полосе. Об этом в среду сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Специалисты провели обследование повреждений, нанесенных конструкциям моста, соединяющего Арабатскую стрелку с Геническом. Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе», — уточнил глава Херсонской области в Max.

Транспорт пустили в реверсивном режиме.

Днем ранее, в ночь на среду, глава региона заявил о попытке ВСУ нанести ракетный удар по этому объекту. Тогда движение полностью перекрыли. Кроме того, из-за украинских атак без света остались восемь округов области.

Напомним, во вторник Сальдо также сообщил о повреждениях моста в Чонгаре — на границе с Крымом. Проезд по нему тоже заблокировали.

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