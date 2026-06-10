В Белгородской области вновь появится гарнизонный военный суд

Штатная численность Белгородского гарнизонного военного суда составит 24 человека: пять судей, 14 работников аппарата, пять сотрудников охраны и обслуживания. На первоначальном этапе его предполагают разместить на площадях Октябрьского районного суда Белгорода. В перспективе планируется подобрать отдельное здание из объектов федеральной собственности площадью не менее 1 тыс. кв. м (исходя из норматива не менее 208 кв. м на одного судью). Предварительная стоимость капитального ремонта такого здания оценивается в 72,8 млн руб., разовые расходы на оснащение (включая мебель, оргтехнику, системы безопасности) — 15,6 млн руб., ежегодные расходы на содержание — около 11,2 млн руб. Средства планируется выделить из федерального бюджета. При этом на этапе создания суда дополнительных вложений не потребуется: кадровый состав предполагается сформировать за счет существующей штатной численности военных судов.