Очистку стоков Нижегородской станции аэрации вывели на проектные показатели

По словам главного технолога НСА Сергея Лукова, в пяти реконструированных аэротенках количество микроорганизмов достигает 20 видов. Он добавил, что из семи показателей все укладываются в норматив информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям и соответствуют комплексному экологическому разрешению. «По результатам многочисленных проб выявлены показатели, которые улучшены в два раза и более от нормативов», — заявил господин Луков.