Хабаровский ТЮЗ одержал победу в X Всероссийском фестивале театрального искусства

В Севастополе завершился X Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство». На нем Хабаровский ТЮЗ представил спектакль «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работа стала лауреатом в номинации «Королевская сказка».
Спектакль Виталия Федорова жюри оценило за высокий художественный уровень. Произведение повествует о путешествии маленького мальчика Акле, у которого есть цель увидеть настоящую елку. Однако по пути к ней он попадает в ситуации, где требуется помощь природе.
— Даже если ты очень маленький — по возрасту или по росту, это не значит, что ты не можешь творить большие дела. Маленький Акле отправляется в путешествие для себя, а находит ответы для всех нас, — отметили в Хабаровском театре юного зрителя.
Ближайший показ спектакля для гостей и жителей Хабаровска пройдет 13 июня 2026 года.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о премьере спектакля от ТЮЗа «На Амуре жил святой». Работу посвятили хабаровским новомученикам.