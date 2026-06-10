«Дома всегда тепло, здесь тебя ждут»: Асель Садвакасова вернулась в Казахстан

Асель рассказала, что вернулась домой и ощущает себя счастливой. "Я, оказывается, сильно соскучилась по всему, что здесь есть, — родные люди, любимые места, наша природа. Ближайшее время буду здесь, и планов очень много — увидеться со всеми близкими людьми, друзьями, коллегами, поработать, кайфовать от выездов на природу (хочется даже поездить по стране), хочу посетить много классных мест, снова заняться творчеством.
Иногда полезно уехать куда-то далеко на длительное время, чтобы еще больше ценить и любить свой дом, потому что дома всегда тепло, здесь тебя ждут и здесь тебе рады. Чувствую, лето будет волшебным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями, интересными, классными событиями и знакомствами", — отметила актриса.
Пользователи Сети поприветствовали Асель и отметили, что рады ее возвращению. «Развод вам пошел на пользу. Вы стали еще более женственнее, изящнее. Желаю творческих успехов и новых проектов. Мы вас ждем», «Хочется вашего возвращения в кино. Чувствую, будет что-то новое. Вы готовы к этому, а мы ждали», «Время для Асель остановилось. Помню ее, когда была подростком, сейчас я уже взрослая, а она всё такая же», — гласят комментарии.