«Дома всегда тепло, здесь тебя ждут»: Асель Садвакасова вернулась в Казахстан

Пользователи Сети поприветствовали Асель и отметили, что рады ее возвращению. «Развод вам пошел на пользу. Вы стали еще более женственнее, изящнее. Желаю творческих успехов и новых проектов. Мы вас ждем», «Хочется вашего возвращения в кино. Чувствую, будет что-то новое. Вы готовы к этому, а мы ждали», «Время для Асель остановилось. Помню ее, когда была подростком, сейчас я уже взрослая, а она всё такая же», — гласят комментарии.