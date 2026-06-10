СК: посторонние лица не пытались присоединиться к поискам Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Попыток присоединиться к поискам пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, где был установлен блокпост, со стороны посторонних лиц не было, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Масштабные поиски семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, а для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.
«Попыток прийти не было», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.