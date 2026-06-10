В Крыму скорректировали движение поездов дальнего следования

Оперативный штаб Республики Крым принял решение о введении новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта по полуострову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях. Согласно новой схеме, пассажиров некоторых поездов будут пересаживать в Керчи с поездов на автобусы.
Как отмечается в сообщении, в летнем графике движения предусмотрено курсирование 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам дальнего следования. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток с 5:00 до 23:00 (как отмечается на сайте перевозчика, их расписание остается прежним).
Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная, откуда на автобусах пассажиров будут довозить до конечных направлений (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь).
Изменения не повлияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте министерства транспорта республики, сообщил Аксенов.
Новая схема вводится с 00:00 10 июня 2026 года. Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» произвела корректировку расписания (смотреть по ссылке). Отметим, что в Крым ходят поезда только этой компании, курсирование поездов РЖД на полуострове не осуществляется.