В Крыму скорректировали движение поездов дальнего следования

Как отмечается в сообщении, в летнем графике движения предусмотрено курсирование 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам дальнего следования. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток с 5:00 до 23:00 (как отмечается на сайте перевозчика, их расписание остается прежним).