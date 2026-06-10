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В Крыму скорректировали движение поездов дальнего следования

Въезд в Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время суток.

Оперативный штаб Республики Крым принял решение о введении новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта по полуострову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях. Согласно новой схеме, пассажиров некоторых поездов будут пересаживать в Керчи с поездов на автобусы.

Как отмечается в сообщении, в летнем графике движения предусмотрено курсирование 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам дальнего следования. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток с 5:00 до 23:00 (как отмечается на сайте перевозчика, их расписание остается прежним).

Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная, откуда на автобусах пассажиров будут довозить до конечных направлений (например, Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь).

Изменения не повлияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте министерства транспорта республики, сообщил Аксенов.

Новая схема вводится с 00:00 10 июня 2026 года. Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» произвела корректировку расписания (смотреть по ссылке). Отметим, что в Крым ходят поезда только этой компании, курсирование поездов РЖД на полуострове не осуществляется.

8 июня в результате атаки БПЛА был повреждён локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза был ранен. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.

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