Деятельность Единого контакт-центра: внесены изменения

повышение доступности информации о цифровых, государственных и иных услугах, формах их оказания; повышение уровня информированности услугополучателей о деятельности государственных органов, а также повышение уровня информированности услугополучателей и государственных органов о порядке и процессе оказания цифровых, государственных и иных услуг; взаимодействие с центральными государственными органами, местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения и услугодателями по вопросам предоставления информации по государственным услугам, взаимодействие с государственными органами и оператором «цифрового правительства» по цифровым и иным услугам; обеспечение услугополучателей доступными каналами связи для получения информации по цифровым, государственным и иным услугам.