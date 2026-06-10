В Москве пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников»

Первый всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников» пройдет на ВДНХ в Москве с 1 по 4 августа. Организация подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Так, в первый день состоится концерт «Песни военных лет». Перед зрителями выступит академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Артисты исполнят вокальные и танцевальные номера «На солнечной поляночке», «Смуглянка», «Экипаж — одна семья», «Казачья кавалерийская», «Матросская барыня», «Русская плясовая», «Коробейники», «Вдоль по Питерской», «Калинка».
2 августа гостей ждет концерт «Советская эстрада» академического большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева. В программе — песни «Надежда», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Журавли», «Подмосковные вечера», «Черный кот» и не только. 3 августа музыканты сыграют знаменитую «Колыбельную медведицы» Евгении Крылатовой, композицию «Я шагаю по Москве» Андрея Петрова и многие другие произведения.
А 4 августа, в день закрытия фестиваля, пройдет концерт «Мост поколений». Гостей ждет симфоническое прочтение советских песен в современных аранжировках. Коллектив «Империалис оркестра» исполнит саундтреки детства и юности многих россиян: «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», темы из мультсериала «Ну, погоди!», песни о столице — «Александра» и «Я шагаю по Москве», поп- и рок-хиты «На заре» и «Поворот». В финале участники мероприятия вместе споют «Мы желаем счастья вам» под аккомпанемент живого оркестра. Более подробная программа доступна по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.