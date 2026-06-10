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Очистка стоков на нижегородской станции аэрации вышла на проектные показатели

В пяти реконструированных аэротенках количество микроорганизмов достигает 20 видов.

Источник: Живем в Нижнем

Сооружения первой очереди очищают сточные воды нижегородской станции аэрации до проектных показателей. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Объединенный коммунальный оператор».

Как уточнил главный технолог станции Сергей Луков, в пяти модернизированных аэротенках, где происходит основной процесс очистки, число микроорганизмов достигает 20 видов, что положительно сказывается на качестве жидкости.

«Благодаря применяемой теперь технологии нитри-денитрификации в аэротенках, мы чистим сбросы от основных загрязнителей — соединений азота и фосфора. Этот процесс более глубокий, сложный, чем был ранее и зависит от автоматизации нового оборудования», — сказал Сергей Луков.

Сейчас на НСА занимаются переоборудованием диспетчерской, куда в автоматическом режиме будут передаваться данные о показателях работы каждого сооружения. Персонал уже проходит переобучение.

Обычно процесс наращивания активного ила занимает от 6 до 9 месяцев, а специалисты справились с ним всего за 3 месяца. В непростых погодных условиях персонал станции круглосуточно создавал, поддерживал, отслеживал и корректировал параметры стоков, чтобы обеспечить рост и развитие бактериальной микрофлоры.

«Эксперты считают, что окончательный результат по стабилизации бактерий в широком диапазоне температур, будет виден уже летом этого года», — сказал исполнительный директор «Российского экологического движения» и член общественного совета Минприроды Элмурод Расулмухамедов.

Ранее мы писали, что одобрен проект II очереди реконструкции нижегородской станции аэрации.