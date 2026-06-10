Очистка стоков на нижегородской станции аэрации вышла на проектные показатели

«Благодаря применяемой теперь технологии нитри-денитрификации в аэротенках, мы чистим сбросы от основных загрязнителей — соединений азота и фосфора. Этот процесс более глубокий, сложный, чем был ранее и зависит от автоматизации нового оборудования», — сказал Сергей Луков.