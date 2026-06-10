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Ремонтные работы стартовали на лестничном сходе № 5 станции метро «Чкаловская»

Вход для пассажиров на сходе № 5 закрыт с 9 июня.

Источник: Нижегородская правда

На станции метро «Чкаловская» начался ремонт лестничного схода № 5, расположенного со стороны улицы Витебской. Об этом сообщили в Нижегородском метрополитене.

С 9 июня вход через сход № 5 для пассажиров метро временно закрыт. Здесь запланированы работы по обновлению кровли.

Остальные входы и выходы станции функционируют в штатном режиме. Для удобства нижегородцев размещены информационные таблички с разъяснениями и схемами альтернативных маршрутов. В метрополитене уточнили, что о завершении ремонта и возобновлении работы схода сообщат дополнительно.

Напомним, на станции «Заречная» сходы № 4 и № 6 вновь начали принимать пассажиров с 30 декабря. Кроме того, была завершена реконструкция крыши на сходе № 3.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что работа нижегородского метро продлится из-за концерта «Руки вверх!» в ночь с 13 на 14 июня.