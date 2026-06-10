Ремонтные работы стартовали на лестничном сходе № 5 станции метро «Чкаловская»

Остальные входы и выходы станции функционируют в штатном режиме. Для удобства нижегородцев размещены информационные таблички с разъяснениями и схемами альтернативных маршрутов. В метрополитене уточнили, что о завершении ремонта и возобновлении работы схода сообщат дополнительно.