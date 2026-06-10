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Более 35 тыс. жителей Прикамья имеют долги по оплате газа

Компания «Газпром межрегионгаз Пермь» направила предупреждения абонентам, имеющим задолженность за газ сроком свыше двух месяцев. Уведомления с требованием погасить долг получили более 35 тыс. потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Источник: Коммерсантъ

Компания «Газпром межрегионгаз Пермь» направила предупреждения абонентам, имеющим задолженность за газ сроком свыше двух месяцев. Уведомления с требованием погасить долг получили более 35 тыс. потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил замгендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Волегов, в целом жители Прикамья своевременно платят за газ — положительная динамика фиксируется последние годы. «К тем же, кто накапливает долги, мы применяем все предусмотренные законом способы воздействия. Когда они исчерпаны, приходится прибегать к отключению газоснабжения», — отметил господин Волегов. В компании пояснили «Ъ-Прикамье», что по итогам прошлого года количество должников сократилось на 5,6%.

Согласно действующему законодательству, оплата за газ должна вноситься ежемесячно. При нарушении этого требования сначала начисляются пени. Если задолженность сохраняется более двух месяцев, компания вправе обратиться в суд для взыскания долга, при этом должник обязан также оплатить государственную пошлину.