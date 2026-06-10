Красноярские пауэрлифтеры завоевали серебро чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Йошкар-Оле завершился чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое». В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 56 регионов страны.
Представители красноярской Академии летних видов спорта успешно выступили на национальном турнире, завоевав две серебряные медали.
Сергей Гладких стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг. По итогам трех упражнений — приседа, жима лежа и становой тяги — красноярец набрал 650 кг.
Еще одну серебряную награду сборной Красноярского края принес Владимир Плехов, выступавший в весовой категории до 59 кг. В приседе спортсмен показал результат 197,5 кг, в жиме лежа — 125 кг, в становой тяге — 220 кг.
Высокие результаты красноярских спортсменов позволили мужской команде региона набрать 27 очков и занять первое место в общекомандном зачете чемпионата России, сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.