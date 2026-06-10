Тигр Одыр поселится в хабаровском музее

Одыр был не просто тигром. Больше 12 лет он жил на территории Хехцирского заказника, входящего в состав ФГБУ «Заповедное Приамурье». За это время он принёс многочисленное потомство. По данным с фотоловушек, тигр вывел три—четыре выводка вместе с тигрицей Златой — около десяти тигрят. Сегодня на его территории, по словам специалистов, уже появился другой самец — его сын. А рядом с мамой осталась жить одна из дочерей.