Тигр Одыр поселится в хабаровском музее

В Хабаровский краевой музей им. Гродекова передали будущий музейный экспонат — амурского тигра по кличке Одыр, сообщает hab.aif.ru.
Жизнь хищника трагически оборвалась 25 декабря 2025 года на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Спустя полгода согласований тушу передали в Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. Теперь таксидермистам предстоит восстановить облик зверя, чтобы он занял место в зале природы.
Трагедия произошла на 22−23 километре трассы А—370 «Уссури», на объездном участке вокруг посёлка Корфовский. Тигр преодолевал разделительный барьер, выпрыгнул на проезжую часть и столкнулся с автомобилем. Спасти хищника не удалось.
Одыр был не просто тигром. Больше 12 лет он жил на территории Хехцирского заказника, входящего в состав ФГБУ «Заповедное Приамурье». За это время он принёс многочисленное потомство. По данным с фотоловушек, тигр вывел три—четыре выводка вместе с тигрицей Златой — около десяти тигрят. Сегодня на его территории, по словам специалистов, уже появился другой самец — его сын. А рядом с мамой осталась жить одна из дочерей.
Процесс передачи туши в музей занял почти полгода.
«Тигры по лесу бегают без документов, это дикий зверь, — объяснил и.о. директора “Заповедного Приамурья” Иван Насонов. — Дополнительные согласования потребовались и потому, что трасса проходит через территорию заказника». Согласования прошли через Росприроднадзор, Минприроды России и управление ветеринарии Хабаровского края. Теперь у дикого зверя есть полный пакет документов, позволяющий передать его таксидермистам.
«Это экспонат с многолетней историей, — говорит Насонов. — Краснокнижный, заповедный. Трагически погиб, но сегодня мы даём ему второй шанс — послужить для просвещения и науки».
В музее имени Гродекова тигр займёт место в зале природы — самом популярном зале среди посетителей. Сейчас там уже стоят три тигра. Один из них, старый экспонат, будет заменён Одыром. Но музей получит не одно, а два произведения: планируется сделать и чучело, и отдельно скелет — это большая редкость для коллекций.
За работу возьмётся таксидермист Анатолий Константинович Садовой. Ему предстоит кропотливый труд.
«Тигр получил серьёзные увечья в аварии, — объясняет и.о. директора музея Нина Маркова. — Но талантливые руки мастера должны их исправить, чтобы скульптура получилась реалистичной. Чтобы в зале природы появился ещё один идущий красивый тигр — царь тайги».
Этот случай — прецедент для современной России. В советские годы музеи могли получить разрешение на отстрел животных, и чучела появлялись просто. Сегодня убить краснокнижного зверя нельзя даже для науки. Но когда животное погибает в результате несчастного случая, у него появляется шанс.
«Сегодня это один из первых прецедентов, когда сбитое краснокнижное животное на законных основаниях, со всеми согласованиями передано в музей», — подчёркивает Маркова.
Работа над экспонатом займёт несколько месяцев. К осени музей обещает пригласить всех желающих на презентацию.