Новые массовые поиски семьи Усольцевых обсуждаются со следствием

Напомним, что 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.