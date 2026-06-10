Новые массовые поиски семьи Усольцевых обсуждаются со следствием

Вопрос о новых массовых поисках семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье пока обсуждается со следствием. Говорить о конкретных сроках преждевременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального представителя отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислава Величко.
С 4 по 9 июня 2026 года СК организовал дополнительные поиски с участием 80 специалистов — посторонних в зону не пускали, был установлен блокпост.
По словам Величко, после того как будут приняты решения и появится информация, которой можно поделиться, её обязательно озвучат.
Напомним, что 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.
Искать семью начали только 1 октября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию. Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.