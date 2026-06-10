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«192 млрд тенге и пустые тарелки»: депутат раскритиковал школьное питание в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Айдарбек Ходжаназаров заявил, что в стране ужесточили стандарты питания для школьников — детей пытаются кормить лучше, но за те же деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Школьное питание: 192 млрд тенге и пустые тарелки».

Государство ежегодно выделяет 192 млрд тенге на горячее питание детей. Декларируется забота о подрастающем поколении. Однако фракция Respublica выявила системный изъян, который превращает школьные обеды в инструмент формирования фиктивной экономии местных бюджетов.

При расчете стоимости питания местные исполнительные органы закладывают НДС на весь объем услуг. Но по факту лишь 10% поставщиков являются плательщиками НДС. В результате возникает колоссальный кассовый разрыв: деньги, предназначенные для питания школьника, остаются в бюджете как «экономия».

По мнению депутата Айдарбека Ходжаназарова, парадокс заключается в том, что государство одновременно ужесточает стандарты питания — меню расширяется, требования к качеству растут, но тарифы заморожены. «Бизнесу говорят: “Кормите детей лучше, но за те же деньги”», — отметил он. При этом 12% от бюджета всей программы, тот самый «лишний» НДС, просто зависает в системе.