«192 млрд тенге и пустые тарелки»: депутат раскритиковал школьное питание в Казахстане

По мнению депутата Айдарбека Ходжаназарова, парадокс заключается в том, что государство одновременно ужесточает стандарты питания — меню расширяется, требования к качеству растут, но тарифы заморожены. «Бизнесу говорят: “Кормите детей лучше, но за те же деньги”», — отметил он. При этом 12% от бюджета всей программы, тот самый «лишний» НДС, просто зависает в системе.