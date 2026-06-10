«192 млрд тенге и пустые тарелки»: депутат раскритиковал школьное питание в Казахстане

«Школьное питание: 192 млрд тенге и пустые тарелки».
Государство ежегодно выделяет 192 млрд тенге на горячее питание детей. Декларируется забота о подрастающем поколении. Однако фракция Respublica выявила системный изъян, который превращает школьные обеды в инструмент формирования фиктивной экономии местных бюджетов.
При расчете стоимости питания местные исполнительные органы закладывают НДС на весь объем услуг. Но по факту лишь 10% поставщиков являются плательщиками НДС. В результате возникает колоссальный кассовый разрыв: деньги, предназначенные для питания школьника, остаются в бюджете как «экономия».
По мнению депутата Айдарбека Ходжаназарова, парадокс заключается в том, что государство одновременно ужесточает стандарты питания — меню расширяется, требования к качеству растут, но тарифы заморожены. «Бизнесу говорят: “Кормите детей лучше, но за те же деньги”», — отметил он. При этом 12% от бюджета всей программы, тот самый «лишний» НДС, просто зависает в системе.