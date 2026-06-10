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Поезд «Красная стрела» отметил 95-летие юбилейным рейсом из Петербурга в Москву

Это первый фирменный поезд в России.

Источник: РЖД

Легендарный поезд «Красная стрела» снова отправился из Петербурга в Москву. На этот раз — в честь своего 95-летия, сообщила пресс-служба РЖД.

— Именно этот поезд стал флагманом всего пассажирского движения в стране. Первые вагоны класса СВ и класса люкс появились именно в «Красной стреле», — напомнил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» Дмитрий Пегов.

Перед отправлением сотрудникам поездной бригады вручили «Книгу благодарностей». В нее собирают отзывы пассажиров, которые ехали первым рейсом юбилейного состава.

Праздник не обошелся без культурной программы. Для гостей мероприятия выступили Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, детская студия Музыкально-драматического театра «Синяя птица» и детский хореографический коллектив «ПроДвижение».