Автобус сбил подростка на остановке в Красноярске (видео)

В красноярском микрорайоне Солнечный автобус № 23 сбил 15-летнего парня.
ДТП произошло 10 июня утром на проспекте 60 лет Образования СССР и попало на уличную камеру. На кадрах видно, что пешеход стоял в остановочном кармане и подъезжающая маршрутка задела его зеркалом заднего вида.
Как рассказали Newslab в ГАИ, в результате подросток получил травмы и был госпитализирован.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
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