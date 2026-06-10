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Автобус сбил подростка на остановке в Красноярске (видео)

В красноярском микрорайоне Солнечный автобус № 23 сбил 15-летнего парня.

В красноярском микрорайоне Солнечный автобус № 23 сбил 15-летнего парня.

ДТП произошло 10 июня утром на проспекте 60 лет Образования СССР и попало на уличную камеру. На кадрах видно, что пешеход стоял в остановочном кармане и подъезжающая маршрутка задела его зеркалом заднего вида.

Как рассказали Newslab в ГАИ, в результате подросток получил травмы и был госпитализирован.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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