В Красноярском крае фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Большемуртинский» фотоловушка запечатлела медведицу с тремя медвежатами. Семья спокойно прогуливалась по лесной дороге.
Как рассказали в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края, в начале лета медведицы с малышами стараются держаться подальше от других животных и людей. В это время у медведей начинается период гона, и самцы могут вести себя агрессивно.
Специалисты отмечают, что взрослые медведи способны нападать даже на медвежат, поэтому самки особенно внимательно охраняют потомство и готовы защищать его от любой опасности.
Жителям края напоминают: в начале лета медведи могут быть агрессивными, поэтому перед походом в лес важно ознакомиться с правилами поведения при встрече с хищником.