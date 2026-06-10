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В Красноярском крае фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Большемуртинский» фотоловушка запечатлела медведицу с тремя медвежатами. Семья спокойно прогуливалась по лесной дороге.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Большемуртинский» фотоловушка запечатлела медведицу с тремя медвежатами. Семья спокойно прогуливалась по лесной дороге.

Как рассказали в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края, в начале лета медведицы с малышами стараются держаться подальше от других животных и людей. В это время у медведей начинается период гона, и самцы могут вести себя агрессивно.

Специалисты отмечают, что взрослые медведи способны нападать даже на медвежат, поэтому самки особенно внимательно охраняют потомство и готовы защищать его от любой опасности.

Жителям края напоминают: в начале лета медведи могут быть агрессивными, поэтому перед походом в лес важно ознакомиться с правилами поведения при встрече с хищником.