Волгоградские приставы взыскали с должников более 4,7 млн рублей алиментов

Особый случай произошел в Красноармейском районе Волгограда. Местный житель выплачивал алименты на дочь нерегулярно и в меньшем размере, чем установил суд. Привлечение к административной ответственности не заставило его одуматься. Тогда приставы нашли его автомобиль, наложили на него арест и изъяли машину. После этого мужчина в тот же день нашел средства и полностью погасил долг в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, права его дочери восстановили.